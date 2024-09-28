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В Минобороны рассказали о подвиге младшего сержанта Рахимова

10:20
  • суббота
  • 28 сентября 2024

Он корректировал огонь по позициям ВСУ

Младший сержант Владимир Рахимов, обнаружив украинских боевиков, оперативно передал координаты артиллеристам и корректировал огонь. Большая часть радикалов была уничтожена. А заметив FPV-дроны неприятеля, Рахимов точными выстрелами их ликвидировал.

Младший сержант Александр Пильщиков во время массированной атаки ВСУ спас раненого водителя из объятой пламенем машины разминирования, потушил пожар и вместе с разведподразделениями держал оборону до прибытия группы эвакуации, сообщает "ТВ Центр".

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