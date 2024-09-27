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Возросло число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Дагестане

20:23
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Погибли пять человек

Число пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале возросло до 10 человек. Еще пять человек погибли, в их числе один ребенок, сообщили в МЧС.

Жертвами взрыва на АЗС в Махачкале стали четыре человека
Пять человек пострадали при пожаре на АЗС в Химках

По данным спасателей, здание АЗС разрушено взрывом. Пламя охватило техстанцию и столовую, площадь пожара составила 500 квадратных метров. Взрывом повреждены два легковых автомобиля и грузовик.

По данным минздрава республики, состояние пострадавших при взрыве оценивается как средней степени тяжести. Генпрокурор Игорь Краснов поручил изучить все обстоятельства взрыва на АЗС в Дагестане, передает РИА Новости.

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