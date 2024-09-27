Роспотребнадзор решил проверить эффективность вакцин против гриппа

Планируется углубленное изучение

Роспотребнадзор проверит эффективность вакцин против гриппа. Решение принято по итогам расширенного заседания коллегии по организации эпиднадзора за гриппом и ОРВИ. Оно прошло под председательством главы ведомства Анны Поповой.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, в России планируется организовать углубленное изучение эффективности противогриппозных вакцин. В том числе рассмотрят их действие в отношении отдельных антигенов.

Также решено заострить внимание на системной просветительской работе. Кроме того, будут проводиться плановые исследования материала от дикой и домашней птицы и контактирующих с ней людей.

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