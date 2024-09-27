Число жертв взрыва в Махачкале возросло до десяти

Тела извлекли из-под завалов

Спасатели в Махачкале сообщили о десяти погибших в результате взрыва на автозаправочной станции. Ранее поступила информация о семи жертвах ЧП, тела еще троих погибших сотрудники МЧС извлекли из-под завалов.

Взрыв прогремел на АЗС на выезде из Махачкалы вечером 27 сентября. Возник пожар площадью 500 квадратных метров. Из-за взрыва, повредившего энергообъекты, без света остались жители близлежащих районов.

По данным региональных оперативных служб, под завалами могут находиться люди. Следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает ТАСС.

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