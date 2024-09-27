Москвичей предупредили об опасном ветре

В столице уже повалило деревья

Ветер в Москве усилился до опасных значений. Порывы достигают 17 метров в секунду, уже зафиксированы случаи падения деревьев, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, городские службы отреагировали на ситуацию. Сотрудники оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья.

Жителей столицы предупреждают, что сильный ветер сохранится не только в ближайшие часы, но и в предстоящие выходные. Горожан просят быть предельно внимательными на улице в непогоду.

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