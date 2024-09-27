ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили об опасном ветре

21:42
  • пятница
  • 27 сентября 2024

В столице уже повалило деревья

Ветер в Москве усилился до опасных значений. Порывы достигают 17 метров в секунду, уже зафиксированы случаи падения деревьев, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Ливни, град и ураганный ветер: лето преподносит сюрпризы россиянам
Мощный циклон принес на Кубань град и ураганный ветер

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, городские службы отреагировали на ситуацию. Сотрудники оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья.

Жителей столицы предупреждают, что сильный ветер сохранится не только в ближайшие часы, но и в предстоящие выходные. Горожан просят быть предельно внимательными на улице в непогоду.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Осень в Москве
Осень в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.