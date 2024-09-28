Лавров: Ближний Восток оказался на грани большой войны

"Кое-кто" очень хочет эскалации конфликта, заявил глава МИД РФ

Ближний Восток оказался на грани большой войны, которой "кое-кто очень сильно хочет". Об этом в пятницу, 27 сентября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Он отметил, что Россия решительно осуждает действия Израиля, которые нарушают суверенитет Ливана.

Лавров подчеркнул, что за год палестино-израильского конфликта убито 41 тысяч мирных жителей сектора Газа, что в два с лишним раза больше числа гражданских жертв с обеих сторон за десять лет кофликта на Украине.

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