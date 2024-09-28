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В ЦАХАЛ заявили о ликвидации ряда командиров "Хезболлы" на юге Ливана

03:20
  • суббота
  • 28 сентября 2024

В частности убит командир ракетного подразделения "Хезболлы"

В результате ударов Израиля по югу Ливана ликвидирован командующий ракетным подразделением "Хезболлы" Мохаммад Али Исмаил и ряд других командиров. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщила Армия обороны Израиля

В военном ведомстве заявили, что командир был ответственен за нанесение ударов по израильской территории.

Сейчас ЦАХАЛ продолжает наносить удары по территории Ливана, сообщается о поражении схронов оружия и командных центров "Хезболлы".

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