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Белоруссия и Россия подпишут договор о гарантиях безопасности

04:39
  • суббота
  • 28 сентября 2024

В договор войдёт положение о ядерном оружии

Белоруссия и Россия подготовили договор о гарантиях безопасности, одним из пунктов которого будет положение о ядерном оружии. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщил телеканалу RTVI глава МИД республики Максим Рыженков.

Проект соглашения практически согласован, его планируется подписать к 25-летию образования Союзного государства, заявил Рыженков. Он также напомнил, что на территории Белоруссии размещено ядерное оружие. По словам дипломата, оно способно сдержать любую агрессию со стороны соседей республики.

В пятницу Александр Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие при нападении НАТО на Белоруссию.

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