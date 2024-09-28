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В Дагестане объявлен траур по погибшим во время взрыва на АЗС

08:16
  • суббота
  • 28 сентября 2024

Погибли 11 человек

Число погибших при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы возросло до 11-ти, среди них двое детей. Сегодня в республике объявлен день траура.

Жертвами взрыва на АЗС в Махачкале стали четыре человека
Возросло число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Дагестане

В пятницу вечером на автозаправке произошёл взрыв. Огонь быстро распространился на площади в пятьсот квадратных метров.  Пострадали 11 человек, семь из них госпитализированы, один находится в тяжёлом состоянии.

Здание АЗС полностью разрушено, сгорели несколько легковых автомобилей и грузовик. Спасатели продолжают разбирать завалы. В радиусе полукилометра от места ЧП в воздухе зафиксировано повышенные уровня загрязняющих веществ.

По одной из версий, причиной трагедии могла стать детонация газового баллона. Возбуждено уголовное дело. Введён локальный режим ЧС.

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