В Дагестане объявлен траур по погибшим во время взрыва на АЗС

Погибли 11 человек

Число погибших при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы возросло до 11-ти, среди них двое детей. Сегодня в республике объявлен день траура.

В пятницу вечером на автозаправке произошёл взрыв. Огонь быстро распространился на площади в пятьсот квадратных метров. Пострадали 11 человек, семь из них госпитализированы, один находится в тяжёлом состоянии.

Здание АЗС полностью разрушено, сгорели несколько легковых автомобилей и грузовик. Спасатели продолжают разбирать завалы. В радиусе полукилометра от места ЧП в воздухе зафиксировано повышенные уровня загрязняющих веществ.

По одной из версий, причиной трагедии могла стать детонация газового баллона. Возбуждено уголовное дело. Введён локальный режим ЧС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram