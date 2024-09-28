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Выросло число погибших от взрыва на заправке в Дагестане

10:28
  • суббота
  • 28 сентября 2024

Продолжается разбор завалов

Количество погибших от взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 12, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный главк МЧС.

В Дагестане объявлен траур по погибшим во время взрыва на АЗС
Возросло число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Дагестане

Бригады спасателей продолжают работу на месте ЧП.  Сегодня в Дагестане объявлен день траура.

Вечером 27 сентября на автозаправке в пригородах Махачкалы произошёл взрыв. Огонь быстро распространился на стоящие рядом постройки.

В результате взрыва и пожара здание АЗС полностью разрушено, сгорели несколько легковых автомобилей и грузовик. Возбуждено уголовное дело. Введён локальный режим ЧС.

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