Выросло число погибших от взрыва на заправке в Дагестане

Продолжается разбор завалов

Количество погибших от взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 12, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный главк МЧС.

Бригады спасателей продолжают работу на месте ЧП. Сегодня в Дагестане объявлен день траура.

Вечером 27 сентября на автозаправке в пригородах Махачкалы произошёл взрыв. Огонь быстро распространился на стоящие рядом постройки.

В результате взрыва и пожара здание АЗС полностью разрушено, сгорели несколько легковых автомобилей и грузовик. Возбуждено уголовное дело. Введён локальный режим ЧС.

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