Нанесён мощный удар

Удары по военным объектам ВСУ этой ночью наносили российские войска. Взрывы раздавались в Киевской, Полтавской, Сумской и Одесской областях. По некоторым данным, под Одессой поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников.

Склад боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ уничтожили в Днепропетровской области. Военный объект находился на территории завода "Южмаш", били по нему из комплексов "Искандер".

На южнодонецком участке фронта расчёты ЗРК "Бук" только за день обнаружили и сбили пять украинских беспилотников самолётного типа. Развивают наступление бойцы "Южной" группировки, сообщает "ТВ Центр".

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