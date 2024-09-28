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В госпитале наградили бойцов группировки "Днепр"

13:26
  • суббота
  • 28 сентября 2024

Они проявили мужество и героизм

За смелость и отвагу, проявленные в ходе спецоперации, бойцов группировки "Днепр" отметили государственными наградами.

13-ти военнослужащим мотострелкового полка, которые сейчас проходят реабилитацию в одной из клиник Минобороны, вручили ордена Мужества, медали "Суворова" и "Участнику СВО".

Госнаграды получили и добровольцы отрядов "Барс" "Южной" группировки. В списке - более 80-и военнослужащих, сообщает "ТВ Центр".

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