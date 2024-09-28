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Собянин рассказал о реставрации объектов культурного наследия

13:53
  • суббота
  • 28 сентября 2024

Впереди много работы

В Москве в этом году отреставрируют 14 жилых зданий - объектов культурного наследия. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, среди них знаменитый дом артистов Большого театра в Брюсовом переулке. Он построен в 1935 году выдающимся архитектором Алексеем Щусевым.

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Сейчас ведут кропотливые работы по обновлению уникальных элементов внутренней и внешней отделки. Завершается и реставрация "Дома Варваринского акционерного общества домовладельцев" на Остоженке.

Здание в стиле поздней эклектики возвели в начале прошлого века. Всего с 2020 года, благодаря городской субсидии, проведена реставрация 30 объектов культурного наследия.

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