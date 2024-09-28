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Израиль стирает с лица земли жилые кварталы Бейрута

12:50
  • суббота
  • 28 сентября 2024

Гибнут мирные люди

Минувшая ночь для Бейрута была очень тяжёлой. На южный пригород ливанской столицы сыпались ракеты. Мощные взрывы сравняли с землей несколько домов. На улицы высыпали сотни людей. Куда будет нанесён следующий удар и в какой момент, никто не понимал. Всю ночь спасатели разбирали завалы.
Армия Израиля заявила о ликвидации лидера "Хезболлы"

В Израиле невозмутимо заявили: "Мы боремся с террористами". Накануне вечером ЦАХАЛ в официальном видеообращении призвала жителей трёх домов Бейрута покинуть их. Якобы, там спрятаны ракеты. Теперь эти объекты - военная цель Армии обороны Израиля.

Счёт погибших в Ливане только за сентябрь пошёл на сотни. Среди жертв - много детей. Взрывы звучат в то время, когда в ООН проходит 79-я сессия Генассамблеи. Накануне Нетаньяху, выступая в Нью-Йорке, показал карту, на которой обозначил страны "благословенные" и "проклятые". К каким относится Израиль, уточнять не нужно.

Большинство делегаций демонстративно покинули зал. Премьер Ливана прервал визит в США после ударов Израиля. А министры иностранных дел Турции, Ирана и России назвали удары по Бейруту нарушением всех международных норм.

Взаимные обстрелы с Ливаном продолжаются уже 11 месяцев. Тысячи израильтян вынуждены были уехать в более безопасные регионы. В Иране ночью прошли митинги против ударов по Бейруту. А многие иранские газеты утром написали, что атака на ливанскую столицу - приказ Вашингтона. В США открестились от этих обвинений.

Движение "Хезболла" после авиаударов в долгу не осталось. По ряду израильских населённых пунктов запустили ракеты. Ситуация только накаляется. И многие уже не сомневаются, что Израиль начнёт в Ливане и наземную операцию.

Евгения Проскурнова, «ТВ Центр»

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