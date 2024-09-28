Ураган века: десятки человек погибли в США из-за разгула стихии

На юго-восток страны обрушился ураган "Хелен"

Количество жертв разрушительного урагана "Хелен", который бушует на юго-востоке США, возросло до 44 человек. Во Флориде, Алабаме, Джорджии, Теннесси, Южной и Северной Каролине затоплены огромные территории, разрушены сотни зданий. Многие жители остаются заблокированными в своих домах и надеются на помощь спасателей.

Крыша госпиталя в штате Теннесси стала единственным укрытием для пациентов, оказавшихся в смертельной ловушке. Ни один автомобиль скорой помощи так и не смог пробиться к зданию из-за наводнения. Спустя несколько часов отчаяния удалось эвакуировать более 50-ти человек. В операции по спасению участвовали полицейские, Нацгвардия и пилоты из Вирджинии.

Спасательные работы не прекращаются и ночью. Да, о надвигающемся урагане власти предупреждали еще во вторник, но никто не предполагал, что напор будет столь мощным. На юго-востоке США затоплены гигантские территории, не работает интернет, размыло трассы и железнодорожные пути, отменены авиарейсы. Что уж говорить о закрытых магазинах и ресторанах.

Власти вынуждены идти на экстренные меры. Из-за разрушения дамбы эвакуируют целые города. Власти готовятся подсчитывать размер ущерба, который нанесла стихия.

Ольга Стрельцова, «ТВ Центр»

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