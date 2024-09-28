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Армия Израиля заявила о ликвидации лидера "Хезболлы"

11:13
  • суббота
  • 28 сентября 2024

Подтверждений из других источников нет

Хасан Насралла мёртв. Израиль уничтожил лидера "Хезболлы". ЦАХАЛ утверждает, что, действуя по точной разведывательной информации, самолёты ВВС Израиля нанесли удар по подземному штабу организации в районе Дахия в Бейруте.
Армия Израиля наносит массированные удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Атака произошла в тот момент, когда высшее руководство "Хезболлы" находилось в своей штаб-квартире и занималось координацией террористической деятельности против граждан Израиля, говорится в сообщении ЦАХАЛ, которое приводит ТАСС.

Подтверждений этой информации из других источников пока не поступало.

"Хезболла" (в переводе – "Партия Аллаха") - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Хасан Насралла возглавляет организацию с 1992 года.

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