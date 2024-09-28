На АЗС в Дагестане найдено тело ещё одного погибшего

Число жертв взрыва растёт

В Дагестане найдено тело ещё одного погибшего после взрыва на АЗС. Таким образом, число жертв возросло до 13-ти, среди них двое детей. На месте происшествия ведут разбор завалов. Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства случившегося. По предварительным результатам, следов взрывчатых веществ на заправке не обнаружено.

Рассматриваются две версии произошедшего – утечка топлива и детонация газового баллона в здании АЗС, где были расположены кассы, магазин и кофейня.

АЗС расположена в посёлке Новый Хушет на федеральной трассе, соединяющий Махачкалу и Дербент. Крупный и популярный остановочный пункт, где всегда многолюдно. Два взрыва один за другим прогремели в самый час-пик, когда работали все автомастерские, столовая и магазины.

Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы. Назначены судебно-медицинские экспертизы на предмет установления причины смерти и тяжести причинённого вреда здоровью пострадавших, а также комплексная судебная экспертиза на предмет установления причины произошедшего.

У владельца бензоколонки уже прошли обыски. Сейчас его допрашивают. Есть предположение, что в зданиях были грубые нарушения техники противопожарной безопасности. В связи с трагедией сегодня в Дагестане объявлен день траура.

Илья Данильцев, «ТВ Центр»

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