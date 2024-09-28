Армия России нанесла удар по украинским аэродромам

Все цели поражены

Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны.

Российские подразделения развивают наступление по всем основным тактическим направлениям. За сутки ликвидировано около двух тысяч украинских боевиков.

Появились кадры объективного контроля уничтожения склада боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ в Днепропетровской области. Военный объект находился на территории завода "Южмаш", били по нему из комплексов "Искандер", сообщает "ТВ Центр".

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