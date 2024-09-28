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Армия России нанесла удар по украинским аэродромам

16:31
  • суббота
  • 28 сентября 2024

Все цели поражены

Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны.

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Армия России нанесла удар по инфраструктуре украинских военных аэродромов

Российские подразделения развивают наступление по всем основным тактическим направлениям. За сутки ликвидировано около двух тысяч украинских боевиков.

Появились кадры объективного контроля уничтожения склада боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ в Днепропетровской области. Военный объект находился на территории завода "Южмаш", били по нему из комплексов "Искандер", сообщает "ТВ Центр".

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