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Путин поздравил работников атомной промышленности с праздником

14:52
  • суббота
  • 28 сентября 2024

Он отмечается 28 сентября

Сегодня в нашей стране отмечают День работника атомной промышленности. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов сферы поздравил Владимир Путин.

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В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент отметил реализацию стратегических задач, связанных с дальнейшим укреплением отрасли, а также её уникальное наследие.

В Москве сегодня проходит торжественное мероприятие в тематическом музее на ВДНХ. Для экспозиции передали раритетный экземпляр газеты с сообщением о запуске в СССР первой в мире атомной электростанции. Кроме того, в программе экскурсии, викторины и мастер-классы, а также встречи с легендарными представителями атомной энергетики и промышленности, сообщает "ТВ Центр".

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