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Павильону "Умный город" на ВДНХ исполнилось 8 лет

17:16
  • суббота
  • 28 сентября 2024

Гостей знакомят с цифровыми проектами Москвы

Восемь лет в этом году исполняется павильону "Умный город" на ВДНХ. Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Москвы Сергей Собянин.

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Интерактивная выставка в развлекательной форме знакомит с ключевыми цифровыми проектами столицы, которые ежедневно делают жизнь москвичей комфортней, безопаснее и интересней.

Среди них - сервисы портала mos.ru, платформа здравоохранения ЕМИАС, интеллектуальная транспортная система. Кроме того, в этом году в павильоне открылась выставка, приуроченная к 30-летию Рунета. Также стали доступны виртуальные прогулки по знаковым местам Москвы.

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Павильон "Умный город" на ВДНХ
Павильон "Умный город" на ВДНХ
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