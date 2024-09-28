В Москве возвели храм в честь Архистратига Михаила

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

В рамках программы "200 храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин сегодня провёл выездное совещание на северо-востоке Москвы.

Там возвели церковь Архистратига Михаила и чуда его в Хонех. Сегодня освятили шесть куполов и крестов, которые строители поднимут в конце октября.

По проекту храм рассчитан на 500 человек. Он войдёт в исторический комплекс церковных строений прихода Успения Пресвятой Богородицы, сообщает "ТВ Центр".

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