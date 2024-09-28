Аятоллу Хаменеи спрятали в безопасном месте после гибели лидера "Хезболлы"

Смерть Хасана Насраллы подтверждена

Израиль пожалеет о своих действиях в Ливане. Так верховный руководитель Ирана Али Хаменеи прокомментировал сообщение о ликвидации Тель-Авивом лидера движения "Хезболла" Хасана Насраллы. Известно, что после сообщений ЦАХАЛ о гибели Насраллы аятоллу Хаменеи спрятали в безопасном месте.

Подтверждений гибели руководителя "Хезболлы" со стороны ливанских шиитов пока не прозвучало. Но большая война на Ближнем Востоке может начаться в любой момент. Москва призывает Тель-Авив и Вашингтон пока ещё не поздно остановить маховик эскалации.

Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке - Евгения Проскурнова (смотрите видео).

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