"Хезболла" подтвердила гибель своего лидера

Хасан Насралла мёртв

Ливанское движение "Хезболла" официально подтвердило смерть своего лидера Хасана Насраллы, сообщает ТАСС. Ранее о его уничтожении сообщила Армия Израиля. Её самолёты нанесли точечный удар по подземному штабу организации в районе Дахия в Бейруте.

Атака произошла в тот момент, когда высшее руководство "Хезболлы" находилось в своей штаб-квартире и занималось координацией террористической деятельности против граждан Израиля, говорится в сообщении ЦАХАЛ.

"Хезболла" (в переводе – "Партия Аллаха") - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Хасан Насралла возглавляет организацию с 1992 года.

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