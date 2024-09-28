ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о строительстве на месте бывших промышленных зон

22:02
  • суббота
  • 28 сентября 2024

Там возводятся жилые микрорайоны

В Москве продолжаются работы по преображению бывших промышленных зон. На месте предприятий появляется новый городской ландшафт с современными кварталами и транспортной доступностью. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Собянин рассказал о реставрации объектов культурного наследия
Собянин рассказал о развитии энергосистемы столицы

Мэр привёл два примера развивающихся территорий. В бывшей промзоне "Калошино" на востоке Москвы построили несколько жилых комплексов, детский сад и образовательные учреждения.

Ещё в одной промзоне - "Люблино" на юго-востоке – появились жилые дома, открыты школа и два детских сада. Там продолжается активное строительство.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Строительство
Строительство
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.