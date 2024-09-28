Собянин рассказал о строительстве на месте бывших промышленных зон

Там возводятся жилые микрорайоны

В Москве продолжаются работы по преображению бывших промышленных зон. На месте предприятий появляется новый городской ландшафт с современными кварталами и транспортной доступностью. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр привёл два примера развивающихся территорий. В бывшей промзоне "Калошино" на востоке Москвы построили несколько жилых комплексов, детский сад и образовательные учреждения.

Ещё в одной промзоне - "Люблино" на юго-востоке – появились жилые дома, открыты школа и два детских сада. Там продолжается активное строительство.

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