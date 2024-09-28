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Россиян предупредили об опасных веществах в косметике

22:43
  • суббота
  • 28 сентября 2024

Обнародованы результаты серьёзного исследования

65% косметики, представленной на российском рынке, опасны для здоровья. В продукции содержатся опасные компоненты, утверждается в исследовании Национального союза защиты прав потребителей по итогам мониторинга рынка косметики массового сегмента. Некоторые данные из этого документа приводит РИА Новости.

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Среди опасных веществ содержится 1 680 наименований, их вред был доказан разными способами, в том числе в суде. Кроме того, аналитики выяснили, что каждый пятый товар продаётся с истёкшим сроком годности.

76% косметической продукции не содержат информации о противопоказаниях для применения. Это серьёзное нарушение на потребительском рынке.

Наконец, основное нарушение – полное отсутствие информации о составе на русском языке. Более 90% косметики содержат информацию о составе на латинице, а названия химических веществ чаще всего указаны непонятными широким слоям населения аббревиатурами.

В связи с выявленными нарушениями Национальный союз защиты прав потребителей предлагает ввести в России обязательную маркировку косметической продукции.

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