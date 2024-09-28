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Президент Ирана назвал истинных заказчиков убийства Насраллы

18:01
  • суббота
  • 28 сентября 2024

Они находятся не в Израиле

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал истинных заказчиков ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.
"Хезболла" подтвердила гибель своего лидера

"Мир не должен забывать, что команда была отдана из США. Американцы никогда не смогут снять с себя ответственность", - цитирует главу страны государственное телевидение Ирана.

Минувшей ночью Израиль нанёс массированный удар по Бейруту. В результате был убит лидер ливанского движения "Хезболла" Хасан Насралла и несколько командиров движения. Атака произошла в тот момент, когда высшее руководство "Хезболлы" находилось в своей штаб-квартире и занималось координацией террористической деятельности против граждан Израиля, сообщила Армия обороны Израиля.

Утром 28 сентября руководство "Хезболлы" официально подтвердило смерть своего лидера.

"Хезболла" (в переводе – "Партия Аллаха") - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Хасан Насралла возглавлял организацию с 1992 года.

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