Президент Ирана назвал истинных заказчиков убийства Насраллы

Они находятся не в Израиле

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал истинных заказчиков ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

"Мир не должен забывать, что команда была отдана из США. Американцы никогда не смогут снять с себя ответственность", - цитирует главу страны государственное телевидение Ирана.

Минувшей ночью Израиль нанёс массированный удар по Бейруту. В результате был убит лидер ливанского движения "Хезболла" Хасан Насралла и несколько командиров движения. Атака произошла в тот момент, когда высшее руководство "Хезболлы" находилось в своей штаб-квартире и занималось координацией террористической деятельности против граждан Израиля, сообщила Армия обороны Израиля.

Утром 28 сентября руководство "Хезболлы" официально подтвердило смерть своего лидера.

"Хезболла" (в переводе – "Партия Аллаха") - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Хасан Насралла возглавлял организацию с 1992 года.

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