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В Самарской области произошло ЧП на железной дороге

18:50
  • суббота
  • 28 сентября 2024

Приостановлено движение поездов

На железнодорожном мосту в районе города Кинель в Самарской области в результате сильного хлопка произошло повреждение островков безопасности. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Сейчас движение поездов на магистрали временно приостановлено. Железнодорожные пути не повреждены, никто не пострадал.

В свою очередь, в компании РЖД сообщили, что приостановка движения грузовых поездов в Самарской области связана с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Других подробностей происшествия не приводится.

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