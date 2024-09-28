В Самарской области произошло ЧП на железной дороге

Приостановлено движение поездов
На железнодорожном мосту в районе города Кинель в Самарской области в результате сильного хлопка произошло повреждение островков безопасности. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Сейчас движение поездов на магистрали временно приостановлено. Железнодорожные пути не повреждены, никто не пострадал.
В свою очередь, в компании РЖД сообщили, что приостановка движения грузовых поездов в Самарской области связана с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.
Других подробностей происшествия не приводится.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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