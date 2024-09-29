Российские войска улучшили положение по переднему краю, отразив за сутки около 20-ти контратак неприятеля. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до двух тысяч боевиков.

Скопление живой силы противника и польскую артиллерийскую установку "Краб" уничтожили расчёты самоходных пушек "Гиацинт" группировки войск "Запад".

Точные координаты передали наши разведчики, а кадры объективного контроля с беспилотников подтвердили ликвидацию вражеских целей, сообщает "ТВ Центр".