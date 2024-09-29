Российские военные сообщили о подвиге рядового Ковальчука

О новых героях спецоперации рассказали в Минобороны. Гвардии рядовой Алексей Ковальчук, действуя в составе группы, обнаружил блокпост ВСУ и открыл прицельный огонь. Противник попытался контратаковать, но Алексей сумел передать координаты врага артиллеристам. Радикалы были уничтожены.

Гвардии рядовой Чолдуг Тулуш с товарищами не допустил прорыва нашей обороны. Он ликвидировал из гранатомёта "Пламя" большую часть боевиков. Оставшиеся, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложили оружие, сообщает "ТВ Центр".