В небе над российскими регионами за ночь сбиты 125 беспилотников

Российское ПВО уничтожило и перехватило за ночь 125 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

67 дронов противника перехвачены над Волгоградской областью, 17 - над Белгородской, 17 аппаратов сбили в Воронежской области, 18 – в Ростовской, по одному БПЛА уничтожено над Брянской и Курской областями, а также три беспилотника удалось сбить над Азовским морем.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.