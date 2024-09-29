Выступление Сергея Лаврова на Генассамблее ООН. Главные тезисы

Попытки воевать с ядерной державой, какой является Россия, бессмысленны и опасны. Об этом предупредил страны Запада Сергей Лавров. Глава нашего МИДа выступил на 79-й сессии Генассамблеи ООН и ответил на вопросы журналистов. Дипломат напомнил об изменении российской ядерной доктрины и выразил надежду, что страны НАТО отнесутся к этому серьёзно. Касаясь Ближнего Востока, Лавров намекнул, кто хочет большой войны в регионе.

Кризис ООН углубляется. Доверие к организации подорвано. Виной всему - действия Запада. Речь российского министра иностранных дел на полях Генассамблеи ООН изобилует яркими примерами террористических методов, которые Вашингтон и его сателлиты не гнушаются применять, превращая в оружие даже современные технологии.

Необходимо немедленно расследовать это преступление, но уже сейчас нельзя обойти молчанием многочисленные публикации в средствах массовой информации, в том числе в Европе и здесь, в Соединённых Штатах, которые свидетельствуют о той или иной вовлечённости и, как минимум, осведомлённости Вашингтона в том, что касается подготовки этого теракта. Мы понимаем, что американцы всегда всё отрицают и сделают всё чтобы замотать появившиеся факты, так же как они это сделали в ответ на неопровержимые доказательства их причастности к терактам на газопроводах "Северные потоки".

Министр Лавров конкретен в обвинениях: Запад уже и не скрывает, что цель по отношению к России - нанесение ей стратегического поражения.

Пока рассчитывают победить Россию руками нелегитимного неонацистского киевского режима, но уже готовят и Европу к тому чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру. Не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи пытаться воевать до победы с ядерной державой, каковой является Россия. Не менее бессмысленно заклинание западных хозяев Киева о безальтернативности переговоров на основе пресловутой формулы мира.

Украинская тема продолжилась и на традиционной после выступления пресс-конференции. Журналистов интересует мнение Лаврова относительно недавней встречи 45-го президента США Трампа с Зеленским. Министр подчёркивает: Москва будет рада любым инициативам, которые приведут к желаемым результатам.

Мы не про территории, мы про людей, которые столетиями жили, осваивали эти земли, строили заводы, корабли и многое другое. Вот каковы истинные причины. Но есть ещё и один момент, который сейчас тоже никто не упоминает. На нём президент Путин не раз заострял внимание. Там же действует указ Зеленского о запрете переговоров с Россией. Поэтому как они собираются налаживать процесс, я даже не могу спекулировать. Но наша позиция предельно ясна: надо устранять коренные причины. Все о них знают.

Об устранении коренных причин украинского конфликта говорится, к примеру, в китайском мирном плане, который Зеленский упорно не замечает. Вместо переговоров старается втянуть в боевое столкновение как можно больше стран, особенно мечтает о вовлечении НАТО. Журналисты задают прямой вопрос: связан ли с этим пересмотр российской ядерной доктрины.

Президент Путин всё сказал. И там всё понятно без каких-либо изъятий. Когда мы говорим что-то публично, особенно, когда президент говорит что-то публично, мы исходим из того, что тот, кто интересуется нашими подходами - они это слышат. Как они это понимают - не мне судить. Поймём, как они это понимают в случае, когда станет окончательно ясно: дадут ли они Украине разрешение на дальнобойное орудие. Тогда будет понятно: как они поняли то, что услышали.

Задали и вопрос об эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Ведь Россия - одна из немногих стран, кто в принципе выступает за остановку кровопролития в регионе.

Американцы хотят монополизировать посреднические усилия и организуют разные форматы то с нашими иорданскими коллегами, то с египетскими, то с катарскими, но всё равно они сами пытаются всем этим руководить. Именно они готовят бумаги, которые показывают всем и которые считают позволяющими прекратить конфликт, но каждый раз Израиль свои запросы повышает. И), то что вчера произошло в Бейруте - это очередное политическое убийство. И я слышал, что президент Байден сказал, что это было правильное решение. У них, значит, несколько иное отношение к тому как вести себя в конфликтах и чем руководствоваться.

Ситуация действительно сложная, впрочем, инструменты разрешения конфликта имеются, подчёркивает Лавров. Пока же, есть ощущение, что кто-то очень хочет втянуть в ближневосточный конфликт Соединённые Штаты Америки, дабы развязать в регионе большую полноценную войну.