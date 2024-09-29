Ситуация накаляется

Израиль готовится к наземной операции в Ливане, а попутно продолжает наносить новые удары с воздуха. Под огнём авиации оказываются мирные жители. Только за сутки свои дома покинули сотни тысяч человек.

Ликвидация лидера "Хезболлы" Израиль не остановила. Напротив, воодушевила на новые убийства. Массированные обстрелы Ливана продолжаются и сегодня. В ЦАХАЛ рапортуют об уничтожении десятков объектов военной инфраструктуры. Однако в Бейруте и пригородах столицы снова горят жилые дома. Тысячи людей вторую ночь проводят на улицах.

Накануне глава Минобороны Израиля провёл оперативное совещание с военным руководством, якобы, о подготовке наземного вторжения. Информацию подтверждают, со ссылкой на источники, и американские СМИ.

Несмотря на агрессивную риторику, полноценно воевать на два фронта с ХАМАС и "Хезболлой" будет непросто. Дополнительную военную помощь Израиль уже запросил у своего главного спонсора – США. Но в Вашингтоне пришли в ярость из-за того, что Тель-Авив не согласовал с Пентагоном свои действия в Ливане.

Месть со стороны Ирана может привести к большой войне и негативно отразиться на предвыборных рейтингах демократов. Как сообщает NBC, американская администрация на всякий случай уже рассматривает возможность переброски новых войск на Ближний Восток, но пока что в Тегеране требуют срочного созыва Совета безопасности ООН.

Кирилл Парменов, «ТВ Центр»

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