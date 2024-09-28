Лавров назвал бесчеловечными атаки Израиля на Ливан

Их необходимо расследовать

Атаки израильских военных на Ливан являются бесчеловечными, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

"Кричащим примером террористических методов как средства достижения политических целей является бесчеловечная атака на Ливан путём превращения гражданских технологий в смертоносное оружие", - отметил глава российской дипломатии.

По словам Лаврова, необходимо расследовать атаку Израиля на Ливан с подрывом мобильных устройств. Москва, как он подчеркнул, считает, что США были осведомлены о действиях Израиля.

В своём выступлении Лавров назвал гибель главы "Хезболлы" Хасана Насраллы политическим убийством. Министр также призвал немедленно положить конец убийствам палестинцев в секторе Газа американским оружием.

Минувшей ночью Израиль нанёс массированный удар по Бейруту. В результате был убит лидер ливанского движения "Хезболла" Хасан Насралла и несколько командиров движения. Всего за последние дни в Ливане в результате израильских ударов погибли более тысячи мирных жителей, ранены шесть тысяч человек.

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