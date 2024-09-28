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В Иране объявлен пятидневный траур

20:07
  • суббота
  • 28 сентября 2024

По убитому лидеру "Хезболлы"

В Иране с 29 сентября объявлен пятидневный траур после гибели лидера ливанского движения "Хезболла" Хасана Насраллы, сообщает ТАСС.

Кроме того, власти Ирана осудили удары Израиля, в результате которых погиб Насралла, а также назвали их преступным и жестоким нападением.  Израиль пожалеет о своих действиях в Ливане, заявил верховный лидер страны Али Хаменеи. Известно, что после сообщений о гибели Насраллы аятоллу Хаменеи переместили в безопасное место.

В ночь на 28 сентября Израиль нанёс массированный удар по Бейруту. В результате был убит лидер ливанского движения "Хезболла" Хасан Насралла и несколько командиров движения. Всего за последние дни в Ливане в результате израильских ударов погибли более тысячи мирных жителей, ранены шесть тысяч человек.

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