Лавров предостерёг горячие головы от войны до победы с Россией

Глава МИД выступил на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о бессмысленности попыток воевать с нашей страной. Предупреждение прозвучало с трибуны Генассамблеи ООН.

"Самоубийственные попытки воевать до победы с ядерной державой, которой является Россия, бессмысленны", - сказал дипломат.

25 сентября Владимир Путин предложил внести обновления в "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания". В частности, агрессию против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы предложено рассматривать как их совместное нападение. Такие действия позволяют России применить ядерное оружие.

В Кремле отметили, что грядущие изменения в российской ядерной доктрине станут сигналом недружественным странам. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, здравомыслящие мировые лидеры и до этого понимали серьёзность заявлений Владимира Путина.

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