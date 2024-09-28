Байден назвал убийство Насраллы справедливым

И поддержал право Израиля на самооборону

Президент США Джо Байден назвал справедливым убийство лидера шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллы, передаёт ТАСС.

"Его смерть в результате израильского авиаудара - это мера справедливости за многочисленные жертвы, включая тысячи американцев, израильтян и мирных жителей Ливана", - сказал глава Белого дома. Он также заявил о поддержке права Израиля на самозащиту.

В ночь на 28 сентября Израиль нанёс массированный удар по Бейруту. В результате был убит лидер ливанского движения "Хезболла" Хасан Насралла и несколько командиров движения. Всего за последние дни в Ливане в результате израильских ударов погибли более тысячи мирных жителей, ранены шесть тысяч человек.

После того, как "Хезболла" официально подтвердила гибель руководителя организации, в Иране был объявлен пятидневный траур в память о Хасане Насралле.

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