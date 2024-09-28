Задержан владелец АЗС в Дагестане, на которой произошёл взрыв

Он доставлен на допрос

В Махачкале задержан владелец АЗС, на которой вечером 27 сентября произошёл взрыв. Следственный комитет распространил кадры допроса 30-летнего Марата Джанхуватова.

В 2023 году к нему уже возникали вопросы, так как прокуратура подала иск о нарушениях техники безопасности на заправке.

Во время взрыва на АЗС погибли 13 человек, среди них двое детей. Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства случившегося. По предварительным результатам, следов взрывчатых веществ на заправке не обнаружено.

Рассматриваются две версии произошедшего – утечка топлива и детонация газового баллона в здании АЗС, где были расположены кассы, магазин и кофейня.

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