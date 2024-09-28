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Нетаньяху назвал устранение Насраллы условием для достижения целей Израиля

23:21
  • суббота
  • 28 сентября 2024

По мнению премьера Израиля, это поможет вернуть домой жителей севера страны

Ликвидация Хасана Насраллы была необходимым условием для достижения нынешних целей Израиля. Об этом в субботу, 28 сентября, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По словам политика, устранение лидера "Хезболлы" поспособствует возвращению жителей севера Израиля в свои дома, а также изменит баланс сил в регионе на долгие годы.

Премьер Израиля добавил, что ликвидация Насраллы будет способствовать усилиям по освобождению заложников из сектора Газа.

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