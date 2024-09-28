Нетаньяху назвал устранение Насраллы условием для достижения целей Израиля

По мнению премьера Израиля, это поможет вернуть домой жителей севера страны

Ликвидация Хасана Насраллы была необходимым условием для достижения нынешних целей Израиля. Об этом в субботу, 28 сентября, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По словам политика, устранение лидера "Хезболлы" поспособствует возвращению жителей севера Израиля в свои дома, а также изменит баланс сил в регионе на долгие годы.

Премьер Израиля добавил, что ликвидация Насраллы будет способствовать усилиям по освобождению заложников из сектора Газа.

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