Рыженков: украинцы массово бегут из Европы в Белоруссию

С начала конфликта в республику переместилось более 250 тысяч украинцев

Украинцы десятками тысяч бегут из "благополучной Европы" в Белоруссию. Об этом в субботу, 28 сентября, заявил глава МИД республики Максим Рыженков, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ссылаясь на официальные цифры погранслужбы, он уточнил, что с начала конфликта на Украине в Белоруссию переместилось более 250 тысяч украинцев, а в последнее время — 12-15 тысяч в месяц.

Рыженков подчеркнул, что "выталкивания" в Белоруссию мигрантов — это ещё одна "грязная страница в книге европейской "демократии".

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