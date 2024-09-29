CNN: США видят признаки подготовки наземного вторжения Израиля в Ливан

В Штатах обеспокоены мобилизацией израильских военных к границе с Ливаном
В США видят признаки подготовки Израилем возможного наземного вторжения в Ливан. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации.
Такая оценка основана на мобилизации израильских солдат к границе с Ливаном и расчистке территорий в рамках возможной подготовки к началу наступления.
В то же время NBC News сообщает, что США могут увеличить военный контингент на Ближнем Востоке из опасения возможного ответа "Хезболлы" на убийство лидера движения Хасана Насраллы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram