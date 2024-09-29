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CNN: США видят признаки подготовки наземного вторжения Израиля в Ливан

04:41
  • воскресенье
  • 29 сентября 2024

В Штатах обеспокоены мобилизацией израильских военных к границе с Ливаном

В США видят признаки подготовки Израилем возможного наземного вторжения в Ливан. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

Такая оценка основана на мобилизации израильских солдат к границе с Ливаном и расчистке территорий в рамках возможной подготовки к началу наступления.

В то же время NBC News сообщает, что США могут увеличить военный контингент на Ближнем Востоке из опасения возможного ответа "Хезболлы" на убийство лидера движения Хасана Насраллы.

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