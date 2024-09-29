Средства ПВО за ночь уничтожили 125 украинских БПЛА над территорией РФ

Сбиты беспилотники над семью регионами РФ и Азовским морем

За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 125 украинских БПЛА над территорией РФ. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отчитались о ликвидации 67 БПЛА над территорией Волгоградской области, 17 — над Белгородской областью, 17 — над Воронежской областью, 18 — над Ростовской областью. Также три БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря и по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края.

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