ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Средства ПВО за ночь уничтожили 125 украинских БПЛА над территорией РФ

07:36
  • воскресенье
  • 29 сентября 2024

Сбиты беспилотники над семью регионами РФ и Азовским морем

За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 125 украинских БПЛА над территорией РФ. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отчитались о ликвидации 67 БПЛА над территорией Волгоградской области, 17 — над  Белгородской областью, 17 — над Воронежской областью, 18 — над Ростовской областью. Также три БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря и по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.