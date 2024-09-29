Американский корабль Crew Dragon с россиянином на борту стартовал к МКС

Стыковка намечена на ночь понедельника

Стартовавший накануне вечером с мыса Канаверал во Флориде многоразовый корабль Crew Dragon вышел на расчётную орбиту и взял курс на МКС.

На его борту - американец Ник Хейг и россиянин Александр Горбунов. Стыковка со станцией намечена на ночь понедельника, сообщает "ТВ Центр".

В рамках миссии Crew 9 экипаж сокращен с четырёх человек до двух, чтобы вернуть на Землю астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс, которые из-за проблем с тестовым кораблем Starliner компании Boeing застряли на орбите на несколько месяцев.

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