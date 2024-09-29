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День сердца: как в Москве спасают самых маленьких пациентов

13:13
  • воскресенье
  • 29 сентября 2024

Об этом рассказал Сергей Собянин

Сегодня - Всемирный день сердца. О детской кардиохирургии Москвы рассказал в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Направление отвечает самым современным стандартам. Высокотехнологичные операции детям проводят в городских Филатовской и Морозовской больницах. Врачи постоянно совершенствуют методы лечения и профилактики.

Новейшие технологии позволяют выявлять болезни сердца ещё на начальных стадиях беременности, а после вмешательства используют методику раннего перевода на самостоятельное дыхание. Это намного сокращает время нахождения ребёнка в реанимации.

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