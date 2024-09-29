Деньги налогоплательщиков вылетают в чёрную дыру

Выражение "спускать деньги в украинскую дыру" заиграло новыми оттенками чёрного. Даже партийная пресса демократов открыто пишет: вместо конкретики, на что именно пойдут средства американских налогоплательщиков, и как это поможет Киеву, Белый дом отделывается общими фразами.

А ведь подробный расчёт эффективности инвестиций в войну был главным условием республиканцев, когда весной они поддержали выделение режиму более 60-ти миллиардов долларов. Администрация Байдена сначала максимально заволокитила процесс, а теперь и вовсе засекретила документ.

Сенатор-республиканец Майк Ли обвинил Байдена в том, что тот ради Украины поставил под угрозу безопасность и боеготовность собственного государства. Оружие нацистскому режиму выделяли не из резервов, а напрямую из арсеналов США. А ведь оно в любой момент может понадобиться американским войскам, например, на Индо-Тихоокеанском направлении.

Интернет-пользователи заокеанский вояж Зеленского проиллюстрировали двумя картинками: мигрант на заработках заискивает перед белым господином. Выдавать желаемое за действительно и по-детсадовски убеждать мир, что он лучше всех, киевский гастролёр продолжает и после унизительной встречи с Трампом.

Даже пригревшие Зеленского демократы теперь отправили его восвояси практически ни с чем. После корректировки Россией ядерной доктрины Белый дом сдал назад в своей воинственной риторике относительно ударов вглубь нашей страны.

Пресса тех стран, которые шайка с Банковой называет партнёрами, не скупится на нелестные оценки. Немецкий "Шпигель" встречу Зеленского с Трампом называет позором и считает, что Киев проглотил унижение. Французская "Фигаро" сводит его шансы к нулю, а британская "Тайм" пишет, что у Запада больше нет оружия для Украины.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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