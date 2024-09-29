Международный фестиваль "КиноБраво" открылся в Сочи

Там покажут лучшие фильмы

В Сочи стартовал I Международный фестиваль зрительского кино. Приветствие участникам направил Владимир Путин. Президент отметил в телеграмме, что этот новый интересный проект - большое и впечатляющее событие в культурной жизни России.

Торжественная церемония открытия прошла в Летнем театре. Там собрались представители индустрии из Индии, Китая, Ирана, ЮАР. Фильмы фестиваля можно будет бесплатно увидеть в кинотеатре в Красной Поляне.

Главная цель - представить зрителям ленты, ставшие лидерами проката в своих странах, сообщает "ТВ Центр".

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