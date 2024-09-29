Армия России освободила Макеевку в ЛНР

Противник деморализован

Подразделения группировки войск "Запад" освободили Макеевку в ЛНР. Об этом сообщает Министерство обороны.

Также в минувшие сутки нанесены удары по двум объектам топливной инфраструктуры и центру радиотехнической разведки Украины. Средства ПВО сбили за последние 24 часа авиабомбу Hammer и 172 украинских беспилотника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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