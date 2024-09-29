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Почему люди продолжают верить Кашпировскому

17:47
  • воскресенье
  • 29 сентября 2024

Его сеансы всё чаще заканчиваются скандалами

35 лет назад советская тогда ещё страна узнала имя Анатолия Кашпировского. Психотерапевт-гипнотизёр появился на центральном телевидении осенью 1989 года и моментально стал звездой.

Его сеансы в эфире смотрели миллионы людей. На личные встречи было не попасть. А его знаменитое "даю установку" вошло в фольклор. Одни видели в нём целителя, другие - умного манипулятора.

В последнее время о Кашпировском не было слышно, но вот он снова стал собирать залы. Кто продолжает верить гипнотизёру? И почему сейчас его сеансы неизменно сопровождаются скандалами? Разбиралась Юлия Богоманшина (смотрите видео).

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