Противник отброшен

При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу России в Курской области. Противник пытался продвинуться в сторону населённого пункта Новый Путь, сообщили в Минобороны.

Также за последние сутки подразделениями группировки "Север" успешно отражены несколько контратак противника в направлении пяти населённых пунктов. В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, подбиты две боевые бронированные машины и автомобиль.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

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