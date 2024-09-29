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Собянин рассказал о развитии речного электротранспорта

22:16
  • воскресенье
  • 29 сентября 2024

Появляются новые маршруты

Исполнился год второму маршруту регулярного речного электротранспорта "ЗИЛ - Печатники". За это время москвичи и гости столицы воспользовались маршрутом около 420 тысяч раз, а элетротрамвайчики совершили более 20 тысяч рейсов.

Как сообщил Сергей Собянин, в дополнении к шести причалам в начале сентября заработали ещё три. Мэр отметил, что популярный речной маршрут экономит время пассажиров.

К примеру, перебраться на противоположный берег с причала "ЗИЛ" на причал "Автозаводский мост" по реке можно за 5–6 минут, а пешком этот маршрут займёт более 20 минут.

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