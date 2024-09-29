Украинский дрон повредил здание на улице Ленина

В Курске расследуется очередное преступление киевского режима против мирного населения. Военные следователи собрали и отправили на экспертизу обломки украинского беспилотника.

Сегодня утром ВСУ атаковали центр Курска. Значительные разрушения получило здание, расположенное по улице Ленина.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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